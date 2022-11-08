Чтобы не повторилось Алеппо: британские аналитики призывают Запад усилить оборону Украины

Ноябрь, 08 в 15:30

Если западные страны не сохранят темп и не увеличат поставки ПВО в Украину, тогда Россия, скорее всего, использует те же методы бомбардировки с разрушительным эффектом, что и в Сирии.

Об этом говорится в отчете лондонского исследовательского центра Королевского института объединенных служб RUSI.

Отмечается, что РФ поставила командовать своей военной кампанией в Украине “сирийского мясника” генерала Сергея Суровикина. Именно он руководил интенсивными бомбардировками таких городов как Алеппо.

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Специалисты по оружию из RUSI провели месяцы в Украине, опрашивая офицеров военной разведки и операторов ПВО, а также исследуя остатки сбитых российских ракетных систем.

В этом сыграли свою роль небольшие портативные ракетные установки, известные как ПЗРК, наряду с более крупными системами, такими как немецкими Gepard.

Автор отчета Джастин Бронк сказал BBC, что Украине действительно не хватает современных многоцелевых боевых самолетов, чтобы сдерживать российские ВВС. В частности, истребителей НАТО F16, которых было произведено тысячи.

Но недостатком F16 является то, что он нуждается в длинных, нетронутых взлетно-посадочных полосах, которые могут быть уязвимыми для российских атак. Другим вариантом, по его словам, является шведский самолет Grippen, который сможет выполнять операции с небольших незаметных лесных баз.

Но западные страны опасаются предоставлять Украине настолько мощное оружие, что может спровоцировать российского диктатора Владимира Владимира Путина на более решительные действия.

До сих пор почти все поставляемое НАТО оружие предназначалось для четко определенных оборонных целей. Отправка передовых боевых самолетов стала бы важным шагом вперед, что чревато эскалацией между Москвой и Западом.

Однако отчет RUSI призывает Запад не расслабляться по вопросу ПВО Украины.

В нем следует вывод, что только потому, что Россия не смогла уничтожить украинские зенитно-ракетные комплексы, ее ВВС не повторили свою стратегию в Сирии по превращению больших частей городов в руины. Таким образом, как утверждается, пополнение запасов сил обороны Украины безотлагательно.