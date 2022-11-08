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Факты / Україна

Чтобы не повторилось Алеппо: британские аналитики призывают Запад усилить оборону Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ракети
Фото: Depositphotos

Если западные страны не сохранят темп и не увеличат поставки ПВО в Украину, тогда Россия, скорее всего, использует те же методы бомбардировки с разрушительным эффектом, что и в Сирии.

Об этом говорится в отчете лондонского исследовательского центра Королевского института объединенных служб RUSI.

Отмечается, что РФ поставила командовать своей военной кампанией в Украине “сирийского мясника” генерала Сергея Суровикина. Именно он руководил интенсивными бомбардировками таких городов как Алеппо.

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Специалисты по оружию из RUSI провели месяцы в Украине, опрашивая офицеров военной разведки и операторов ПВО, а также исследуя остатки сбитых российских ракетных систем.

В этом сыграли свою роль небольшие портативные ракетные установки, известные как ПЗРК, наряду с более крупными системами, такими как немецкими Gepard.

Автор отчета Джастин Бронк сказал BBC, что Украине действительно не хватает современных многоцелевых боевых самолетов, чтобы сдерживать российские ВВС. В частности, истребителей НАТО F16, которых было произведено тысячи.

Но недостатком F16 является то, что он нуждается в длинных, нетронутых взлетно-посадочных полосах, которые могут быть уязвимыми для российских атак. Другим вариантом, по его словам, является шведский самолет Grippen, который сможет выполнять операции с небольших незаметных лесных баз.

Но западные страны опасаются предоставлять Украине настолько мощное оружие, что может спровоцировать российского диктатора Владимира Владимира Путина на более решительные действия.

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До сих пор почти все поставляемое НАТО оружие предназначалось для четко определенных оборонных целей. Отправка передовых боевых самолетов стала бы важным шагом вперед, что чревато эскалацией между Москвой и Западом.

Однако отчет RUSI призывает Запад не расслабляться по вопросу ПВО Украины.

В нем следует вывод, что только потому, что Россия не смогла уничтожить украинские зенитно-ракетные комплексы, ее ВВС не повторили свою стратегию в Сирии по превращению больших частей городов в руины. Таким образом, как утверждается, пополнение запасов сил обороны Украины безотлагательно.

Источник: BBC
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