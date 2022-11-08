У России собственных ракет почти не осталось, а с иранскими могут возникнуть проблемы — Арестович
Фото: Офис президента
У России не осталось своих ракет для массовых ударов по Украине.
Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
— У них осталось 140 Искандеров и порядка нескольких десятков Калибров – это ни о чем. Они должны дождаться иранских ракет, — сказал он.
Арестович также отметил, что у иранских ракет проблема — по количество их много, а пусковых мало. Таким образом, Россия не сможет пускать большими залпами.
Сейчас смотрят
— Их по количеству может быть много, а пусковых мало. Большими залпами пускать не смогут, но никакая ПВО мира их еще не сбивала – могут возникнуть проблемы, — заявил советник.