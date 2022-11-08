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Факты / Україна

У России собственных ракет почти не осталось, а с иранскими могут возникнуть проблемы — Арестович

Малиновская Ангелина, редактор ленты
У России собственных ракет почти не осталось, а с иранскими могут возникнуть проблемы — Арестович
Фото: Офис президента

У России не осталось своих ракет для массовых ударов по Украине.

Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— У них осталось 140 Искандеров и порядка нескольких десятков Калибров – это ни о чем. Они должны дождаться иранских ракет, — сказал он.

Арестович также отметил, что у иранских ракет проблема — по количество их много, а пусковых мало. Таким образом, Россия не сможет пускать большими залпами.

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— Их по количеству может быть много, а пусковых мало. Большими залпами пускать не смогут, но никакая ПВО мира их еще не сбивала – могут возникнуть проблемы, — заявил советник.

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