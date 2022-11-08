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Факты / Україна

Есть 30% запчастей: в ГП Антонов уточнили информацию о строительстве Мрии

Марта Бондаренко, редактор ленты
Есть 30% запчастей: в ГП Антонов уточнили информацию о строительстве Мрии

В государственном предприятии Антонов скорректировали информацию о строительстве крупнейшего самолета Ан-225 Мрия.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало интервью и.о. генерального директора ГП Антонов Евгения Гаврилова, в котором сообщалось, что новая Мрия якобы готова на 30%.

Однако в пресс-службе уверяют, что данная информация требует уточнения.

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В настоящее время начались конструкторские работы по строительству нового гиганта. По экспертной оценке, сейчас есть около 30% запчастей, которые можно использовать для второго образца самолета.

Стоимость строительства новой Мрии оценивается, по меньшей мере, в 500 млн евро.

– Однако о конкретной сумме пока говорить рано. Более подробную информацию распространим после победы Украины в войне, — подчеркнули в ДП Антонов.

Напомним, российские военные уничтожили самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 Мрия при попытке захватить Киев. Самолет тогда стоял в ангаре в Гостомеле.

Известно, что есть еще один построенный фюзеляж Ан-225 Мрия.

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Источник: ДП Антонов

Фото: Укроборонпром

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