Есть 30% запчастей: в ГП Антонов уточнили информацию о строительстве Мрии
В государственном предприятии Антонов скорректировали информацию о строительстве крупнейшего самолета Ан-225 Мрия.
Ранее немецкое издание Bild опубликовало интервью и.о. генерального директора ГП Антонов Евгения Гаврилова, в котором сообщалось, что новая Мрия якобы готова на 30%.
Однако в пресс-службе уверяют, что данная информация требует уточнения.
В настоящее время начались конструкторские работы по строительству нового гиганта. По экспертной оценке, сейчас есть около 30% запчастей, которые можно использовать для второго образца самолета.
Стоимость строительства новой Мрии оценивается, по меньшей мере, в 500 млн евро.
– Однако о конкретной сумме пока говорить рано. Более подробную информацию распространим после победы Украины в войне, — подчеркнули в ДП Антонов.
Напомним, российские военные уничтожили самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 Мрия при попытке захватить Киев. Самолет тогда стоял в ангаре в Гостомеле.
Известно, что есть еще один построенный фюзеляж Ан-225 Мрия.
Источник: ДП Антонов
Фото: Укроборонпром