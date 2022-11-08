Зеленский направит премию медали Свободы в помощь украинским ветеранам

Ноябрь, 08 в 13:48

Медаль свободы – для всех, кто воюет и работает, чтобы защитить Украину. Эта награда действительно отражает, как и за что сражается украинский народ.

Об этом в своем выступлении на 34-й церемонии вручения награды Национального конституционного центра США сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Как и любое демократическое общество, у украинцев есть разные взгляды на жизнь, на политику. Часто в предыдущие годы мы ощущали разобщенность и спорили, сможем ли мы вообще когда-нибудь объединиться. Но когда Россия поставила своей целью уничтожить нашу свободу и стереть с лица земли Украину, мы мгновенно объединились и сохраняем единство, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что со времени полномасштабного вторжения России более 30 тыс. украинцев были отмечены государственными наградами за свой вклад в защиту Украины. Он подчеркнул, что это люди разных профессий, которые противостоят одинаково вторжению.

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— Но все же эта медаль, это отличие не только для нашего народа. С той помощью, которую США и свободный мир оказывают Украине, и с тех санкций, введенных против России, каждый потенциальный агрессор в мире видит, что войну против свободы лучше вообще не начинать. Этим фактически был сделан едва ли не самый большой вклад в защиту глобального мира за время нашей жизни.

По словам Зеленского, сейчас вместе с партнерами разрабатывается новая архитектура безопасности – это гарантии безопасности для Украины и Европы, которые не только вернут силу принципам Устава ООН для нашей страны, но и станут образцом во избежание новых жестоких войн.

— Поэтому я считаю, что эта медаль свободы также для всех друзей свободы в США и других странах. Для всех тех, кто помогает нам восстановить нашу территориальную целостность, а следовательно, наступление мира. Эта медаль Свободы для тех, кто поддерживает нас оружием, системами ПВО, финансами и дипломатией. Кто помогает восстановлению после российских ударов. Кто продвигает санкции против России и ее подельников – таких, как иранский режим.

Зеленский призвал мир сохранять неизменное единство, ведь демократии не должны останавливаться на пути победы. Он поблагодарил за поддержку президента США Джо Байдена, обе партии Конгресса и каждого американца.

В завершение своей речи президент сообщил, что решил направить денежную премию, сопровождающую медаль Свободы, на восстановление и обновление реабилитационного центра для ветеранов в Бородянке Киевской области.