Ноябрь, 09 в 15:59

Полковник Петр Потехин служит в Вооруженных силах Украины более 30 лет. До 2014 года он был десантником, совершил около 500 прыжков с парашютом.

Затем возглавлял отдел воздушно-десантной техники командования Высокомобильных десантных войск ВСУ. В августе 2014-го вместе с Игорем Гордейчуком был одним из руководителей обороны Савур-могилы.

После полученных ранений, по заключению медицинской комиссии, был вынужден покинуть десантные войска и возглавил Учебно-оздоровительный комплекс Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в городе Боярка.

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В апреле 2022 года, получив разрешение и приказ главнокомандующего, генерала Залужного, отправился на оборону Харьковщины.

28 мая получил тяжелое ранение обеих ног и живота во время штурма села Цуповка, с тех пор лечится в военных госпиталях и планирует снова вернуться в армию.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Петр Потехин рассказал о полномасштабной войне, подготовке офицеров и их роли в армии, вспомнил оборону Савур-могилы, а также поделился деталями боя на Харьковщине.

По словам полковника, свою будущую профессию он выбрал еще в детстве. Поэтому, когда пришлось прощаться с делом всей своей жизни, Потехин не мог сдержать слез.

– Я вышел из части командования десантных войск, и у меня текли слезы. Я вообще не представлял свою жизнь без десанта. Я с детства готовился быть десантником. С 13 лет в аэроклубе на Чайке я профессионально занимался парашютным спортом, участвовал в соревнованиях. Испытывал разные образцы парашютов, ездил за границу, изучал их парашютные системы. Многое сделал и для создания собственных парашютных систем, которые нужны именно для Вооруженных сил Украины. У меня была отличная военная профессия: я постоянно жил ею и не представлял себе другого. А тут, когда после 2014 сказали, что я не могу быть десантником, и пришел приказ — я плакал, — рассказал Потехин.

Возглавив Учебно-оздоровительный комплекс Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в городе Боярка, все знания и опыт Потехин пытается передать своим воспитанникам.

В этом заведении учатся 250 подростков, которые решили связать свою жизнь с Вооруженными силами Украины. Именно этот комплекс является своеобразным первым барьером в отборе будущих офицеров.

– Офицера нужно готовить долго и тщательно. Офицер — это военнослужащий, прежде всего патриот, который готов отдать свою жизнь за наше государство, когда приходит угрожающий момент. И сделать это не так-то просто.

Я постоянно общаюсь с детьми 13-15 лет. Они считают меня отцом. Среди них немало детей-сирот, детей военнослужащих, которые погибли, защищая Украину. Именно наше учебное заведение становится первым фильтром, отбирающим этот личный состав по морально-деловым качествам. И эти ребята в дальнейшем станут офицерами, – рассказал полковник.

Петр Потехин, как опытный военный, знал, что большая война неизбежно будет. Поэтому в начале 2022 года начал готовить своих лицеистов.

– Еще за месяц до начала полномасштабной российской агрессии я дал команду тренировать личный состав учебно-оздоровительного комплекса. Я учил их, как именно собираться и организованно покидать в ночное время месторасположение, занимать бомбоубежище. Все эти тренировки для того, чтобы не было паники. Сначала родители к этому относились отрицательно. Приходилось им объяснять, для чего я это делаю. Ведь в СМИ тогда говорили, что вторжения не будет. Но я чувствовал это, – вспомнил он.

Семья Потехиных собралась вместе 23 февраля. Он с женой, двумя дочками, зятем и внучкой просто поужинали все дома и пообщались. А уже с утра 24 февраля началась большая война.

Сначала Потехин приказал подчиненным немедленно разместить детей в бомбоубежище. Затем вывезти из гаражей и рассредоточить технику, обзвонить всех родителей лицеистов и начать подготовку к эвакуации детей.

Вместе с подготовкой к эвакуации лицеистов и семей своих преподавателей Потехин готовился к обороне учреждения и города Боярка.

Удалось достать 16 автоматов и по два магазина для каждого. Полковник также обратился к своим преподавателям, чтобы офицеры брали и собственное охотничье оружие.

– 25 февраля я доложил Залужному, что личный состав готов, а дети и семьи эвакуированы. У меня есть 16 автоматов, небольшое количество офицеров, и мы готовы выполнять задачи как диверсионные группы в своем районе. Потому что я знаю свой район, знаю подходы, знаю дороги и прочее. На что Залужный приказал мне перейти в подчинение командующего территориальной обороной, бригадного генерала Галушкина. Это хороший офицер, я с ним прослужил 12 лет в десантных войсках, – вспомнил Потехин.

Лицеистов сначала эвакуировали в Фастов, а затем на Западную Украину. А для обороны Учебно-оздоровительного комплекса и юго-западных пригородов столицы использовали даже собственную музейную технику: танки и бронетранспортеры.

Также выкопали окопы, определили сектор стрельбы и организовали из действующих офицеров сторожевую службу и систему охраны.

– Я приказал переместить всю технику, которая даже не могла стрелять, не имела двигателей и прочего, то есть была непригодна к использованию. Мы выставили ее на позиции на круге, на въезде в Боярку, в Вите-Почтовой и на других дорогах и путях для обмана противника. Мы нашли противотанковые мины и решили сделать направленный взрыв, чтобы как-то остановить колонну противника. Также сделали немало коктейлей с зажигательной смесью, – рассказал он.

На одном из блокпостов Боярки Потехин встретил своего зятя Владислава Ризниченко, мужа младшей дочери. Тот без военного опыта, без оружия и бронежелета стоял на блокпосту.

Полковник посоветовал ему добровольно пойти в войско и мобилизоваться на службу. Из военкомата зятя направили в подчинение Петра Потехина. В Учебно-воспитательном комплексе на плацу была проведена церемония присяги.

Старшая дочь Петра Потехина, Мария, тоже офицер – лейтенант медицинской службы Вооруженных сил Украины. С начала полномасштабной войны в военно-медицинской академии провели досрочный выпуск, и она уже успела поработать в военном госпитале, а с весны – служит в воинской части.

Также полковнику начали звонить по телефону его выпускники и рассказывать, как и где они защищают Украину. Сначала позвонили курсанты Львовской военной академии, прибывшие защищать Ирпень.

– Я не могу передать свою гордость за то, кого я воспитал. Мне начали звонить из Харьковского танкового училища наши дети. Первый и второй курс говорили, что мы обороняем Харьков. Затем Одесская академия: десантники 1-4 курсов говорили, что защищают Николаев. Звонили наши выпускники и с ВИТИ и Университета Шевченко. После этих звонков, когда я знал, что дети 17 лет и старше выполняют свои задачи, защищают наше государство, ранены и погибают, мною было принято решение. Я должен выполнить свой долг как офицер — выдвинуться для защиты нашего государства и отдать знания, которые я получил за более чем 30 лет пребывания в Вооруженных силах Украины, — рассказал он.

Петр Потехин обратился к главнокомандующему, генералу Валерию Залужному, и попросил отправить его вместе с одним солдатом, своим зятем, на передовую.

– Он спросил, зачем мне солдат. Я сказал – это мой зять, он доброволец. И для меня будет честью воевать вместе с ним. Если нам придется погибнуть – то пусть это будет наше общее решение. Он поддержал меня и немедленно направил письменное распоряжение, чтобы я направлялся в Харьков, в одно из командований по обороне этого города, – вспомнил полковник.

Не обошлось и без курьеза: из-за того, что они так быстро доехали и нашли подразделение, их приняли за российских шпионов.

– Руководитель этого подразделения почему-то принял меня за агента ФСБ или разведчика. Они ведь прибыли в этот населенный пункт утром. Еще никто не знал, где они находятся, а я приехал из Киева и сразу нашел. Бумажных документов у меня не было. Документы от Залужного были только в телефоне. Я их показал, но они сказали, что это подделка.

Сначала меня арестовали, хотели отобрать оружие. После этого я позвонил Залужному, и руководитель подразделения увидел, что я не обманываю. Но сказал, что на этом командном пункте места для меня нет: я ведь специалист десантных войск, а у него в подчинении десантных войск не было, — вспомнил полковник.

В штабе обороны Харькова Петр Потехин был направлен в третью бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии.

Там полковнику предложили должность заместителя командира батальона тактической группы по обороне города. Несмотря на все эти обстоятельства Петр Потехин согласился, ведь своей главной задачей считал защиту Украины.

– Когда я узнал боевую задачу и количество личного состава, который есть в нашем батальоне, я был удивлен, что россияне до сих пор еще не под Львовом. Но нам нужно было выполнять поставленные задачи, – сказал Потехин.

Свои задачи полковник Потехин выполнял упорно. Через месяц его подразделение удержало линию фронта на севере Харьковщины.

Хотя иногда на 19-километровый отрезок фронта у него было не более 200 военнослужащих. Когда же получили усиление и тяжелое вооружение, освободили несколько населенных пунктов в серой зоне.

В конце мая их подразделение получило задачу освободить населенный пункт Цуповка. В этом селе было немало подразделений российских войск, которые хорошо укрепились, взорвали мост и заменяли окрестности.

В подчинении Потехина было всего 40 бойцов и четыре БТР-4Е. Помочь штурмовать село, согласно плану, также должно было подразделение 10-й Горно-штурмовой бригады.

Начать операцию решили на рассвете 28 мая, потому что тогда в окопах было очень мало россиян – только наблюдатели. Это давало шанс прорваться в школу и церковь и заблокировать основные российские силы там.

– Я выстроил личный состав и сказал, что, скорее всего, мы не вернемся. Я знал, что резервов больше нет. Наша задача – ворваться в эту школу, занять круговую оборону и держаться там. Я сказал: Кто не может, или считает, что он не готов к выполнению поставленной задачи, может выйти. Я заменю вас другим военнослужащим. Ни один солдат не вышел из строя, – рассказал полковник.

Начало операции было удачным, но без помощи других подразделений довести ее до конца, к сожалению, не удалось. Два БТР россияне подбили.

Полковник Потехин, спасая бойца, в которого попал российский пулеметчик, сам получил тяжелые ранения обеих ног и живота.

– Я был весь в крови, периодически терял сознание. Ноги у меня просто болтались. Я думал, что у меня вообще нет ног. Меня взяли и потащили в обратную сторону. Я потерял сознание. Пришел в себя, когда меня перетаскивали через реку, которую мы в начале штурма перешли вброд. Холодная вода дала мне какие-то силы, я открыл глаза и сказал своему зятю, что у меня в бронежилете куча документов, которые нужно передать руководству. И ни в коем случае нельзя, чтобы их захватили россияне, – рассказал Потехин.

Важные документы были спасены, а полковник попал в больницу. В Харьковской реанимации его вовремя обнаружила старшая дочь и спасла от ампутации ног. Потому что когда его доставили в госпиталь, документов не было, и полковника приняли за простого военнослужащего.

– По всем документам я проходил как рядовой. И в это время там появилась моя дочь, которая сказала, что я полковник, ее отец. Она позвонила в командование медицинских сил с просьбой не дать отрезать мне ноги, не дать мне погибнуть. Было очень критическое состояние, но разрешение на ампутацию никто не давал. И врачи сражались. Я провел в реанимации где-то 10 дней, – вспомнил он.

Все три недели в Харькове рядом была и жена Татьяна. У нее было ощущение дежавю: в 2014-м после тяжелого ранения на Савур-могиле женщина спасала своего воина в Днепровском госпитале.

Теперь, истерзанный и без сознания, мужчина в реанимации Харьковского госпиталя. Татьяна Потехина говорит, чувствовала, что с ее Петром что-нибудь произойдет, ей постоянно снились тяжелые сны.

– Когда я к нему зашла – он был без сознания. Я взяла его за руку и начала с ним говорить. Я говорила, что вылечу его, заберу домой и все будет хорошо. Поначалу он вообще не шевелился. А потом начал немного крутить головой. Он открыл глаза и стал меня видеть. Вот так я его оживила, – рассказала Татьяна.

За полгода в госпиталях удалось полностью вылечить левую ногу и продолжается борьба за правую. Но, несмотря ни на что, полковник Потехин настроен оптимистично и снова рвется в бой.

— Самое главное сейчас – вылечиться, остановить инфекцию, чтобы она не перекинулась на кость. Потому что врачи не дают мне гарантий, что этого не произойдет. Если инфекция перекинется на кость – придется ампутировать ногу. Но мы боремся. Я надеюсь, что мы победим. Я потерял много друзей. Я очень дорожу офицерами, которые у меня остались. Постоянно связываюсь с ними и говорю: Берегите себя, – сказал Потехин.

Но, несмотря на все потери, Петр Потехин уверен, что Украина обязательно победит в этой войне.

– Победа будет – это 100%, потому что мы защищаем свою землю. Я горжусь своей Родиной и тем, что Залужный услышал меня и отправил защищать. Я сделал в своей жизни все, что мог. Я не прятался за солдатами и в 2014 году пошел на оборону Савур-могилы с семью бойцами, и мы ее удержали. И теперь никто не будет плевать в мою сторону и говорить, что я там “паркетный полковник”. Поначалу никто даже не давал нам шанса. Все говорили, что мы не удержимся. Но дух украинцев не победить, – добавил Петр Потехин.