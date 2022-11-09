Полиция идентифицировала 168 тысяч оккупантов за весь период вторжения РФ в Украину

Ноябрь, 09 в 8:23

Полицейские начали более 42 тысяч уголовных производств по военным преступлениям, совершенными оккупантами, и идентифицировали около 168 тысяч захватчиков.

Среди направлений, по которым работают следователи, – преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории, обстрелы мирного населения и инфраструктуры, а также фиксация преступлений на деоккупированных территориях. Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил 8 ноября, во время визита делегации во главе с Послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд в криминалистический центр.

По словам Линды Томас-Гринфилд, документирование военных преступлений – это процесс, в котором украинцы собирают и фиксируют доказательства зверств россиян на поле боя, а совершившие эти зверства на войне должны отвечать.

Сейчас смотрят