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Факты / Україна

Полиция идентифицировала 168 тысяч оккупантов за весь период вторжения РФ в Украину

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Полиция идентифицировала 168 тысяч оккупантов за весь период вторжения РФ в Украину
Фото: УНИАН

Полицейские начали более 42 тысяч уголовных производств по военным преступлениям, совершенными оккупантами, и идентифицировали около 168 тысяч захватчиков.

Среди направлений, по которым работают следователи, – преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории, обстрелы мирного населения и инфраструктуры, а также фиксация преступлений на деоккупированных территориях. Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил 8 ноября, во время визита делегации во главе с Послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд в криминалистический центр.

По словам Линды Томас-Гринфилд, документирование военных преступлений – это процесс, в котором украинцы собирают и фиксируют доказательства зверств россиян на поле боя, а совершившие эти зверства на войне должны отвечать.

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— Это документирование – это чрезвычайная, тщательная и необходимая работа, которую украинские следователи выполняют и потом будут использовать в украинских и международных судах. Совершившие эти преступления будут нести ответственность, – отметила Посол США в ООН.

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Источник: Нацполиция
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