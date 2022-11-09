Ноябрь, 09 в 18:40

Российским подразделениям, которые проходят подготовку в районе Барановичей Брестской области, выдали устаревшие оружие и имущество.

В частности, металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 ноября.

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— Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, находятся в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у мобилизованных граждан РФ, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат.

— Из города Северодонецк Луганской области российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили. Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности, — сообщили в Генштабе.

В течение суток украинские защитники нанесли четыре удара по позициям противника.

Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника.

— На разных направлениях наши воины сбили 5 БпЛА Shahed и 2 Орлана. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника, добавили в Генштабе.