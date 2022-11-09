Верещук рассказала, сколько украинских детей удалось вернуть из РФ и оккупированных территорий

Ноябрь, 09 в 8:58

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук проинформировала, что в настоящее время Украине удалось вернуть только 96 детей, из которых 69 – с территории России и 27 – из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что принудительная депортация детей является прямым признаком геноцида украинского народа.

По его словам, Украина собирает и фиксирует доказательства совершения уголовных преступлений в отношении несовершеннолетних украинцев. Омбудсмен также рассказал, что представители стран ЕС и его коллеги из других стран интересуются судьбой депортированных в Россию украинских детей и решением вопроса их возвращения, а уполномоченные готовы оказывать содействие в установлении информации о таких детях.