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Факты / Україна

Верещук рассказала, сколько украинских детей удалось вернуть из РФ и оккупированных территорий

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Ірина Верещук
Фото: Офис президента

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук проинформировала, что в настоящее время Украине удалось вернуть только 96 детей, из которых 69 – с территории России и 27 – из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что принудительная депортация детей является прямым признаком геноцида украинского народа.

По его словам, Украина собирает и фиксирует доказательства совершения уголовных преступлений в отношении несовершеннолетних украинцев. Омбудсмен также рассказал, что представители стран ЕС и его коллеги из других стран интересуются судьбой депортированных в Россию украинских детей и решением вопроса их возвращения, а уполномоченные готовы оказывать содействие в установлении информации о таких детях.

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Источник: Офис президента
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