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Факты / Україна

ВСУ нужны все виды оружия: Данилов заявил, что поддержка Запада не отвечает будущим вызовам

Валентина Чорна, редактор ленты
ВСУ нужны все виды оружия: Данилов заявил, что поддержка Запада не отвечает будущим вызовам

Военная поддержка, которую западные страны оказывают ВСУ, не отвечает будущим потребностям Украины.

Об этом в комментарии The Globe and Mai заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что Иран поставляет России “огромные” объемы военной помощи, в том числе десятки дронов Shahed.

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По оценкам Данилова, военная поддержка со стороны союзников Украины “возможно, не соответствует масштабу вызовов, с которыми мы можем столкнуться в будущем”.

Он добавил, что Украина несет огромные военные и гражданские потери, “защищая восточную границу НАТО”, поэтому ВСУ нужны все виды оружия.

— Если кто-то в какой-то столице думает, должны мы получать дополнительную военную поддержку или нет, я хотел бы подчеркнуть, что в этот момент путинские современные фашисты убивают наших граждан. Военных, гражданских и, самое ужасное, убивают наших детей. Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно, – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отказался называть конкретные страны, чья поддержка, по его мнению, была под вопросом.

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