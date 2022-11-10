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Факты / Україна

Для недопущения доступа к достоверной информации оккупанты уничтожают инфраструктуру связи — Маляр

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

Российские военные уничтожают инфраструктуру связи на временно оккупированных территориях, чтобы у жителей не было доступа к правдивой информации.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Для недопущения доступа к достоверной информации оккупанты уничтожают инфраструктуру связи. В частности, на временно оккупированных территориях они демонтируют элементы системы мобильного оборудования и изымают Wi-Fi роутеры, благодаря которым местные жители имели доступ к альтернативным источникам информации, — сказала она.

К слову, в Воздушных силах объяснили снижение интенсивности ракетных атак со стороны РФ накоплением ракет для нового массированного удара по Украине.

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