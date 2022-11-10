Дороги в Крым окажутся под огневым контролем ВСУ после освобождения правобережья Херсонщины – FT

Ноябрь, 10 в 16:07

После того как ВСУ окончательно освободят правый берег Херсонской области от агрессоров, в зоне досягаемости украинской артиллерии окажутся три главных дороги сухопутного моста на временно оккупированный Крымский полуостров.

Об этом пишет Financial Times.

Издание подчеркивает, что также под огневым контролем украинских защитников будет ряд российских логистических объектов и складов с боеприпасами.

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Они будут в зоне досягаемости высокоточных ракетных систем, получаемых Украиной от западных партнеров.

О каких именно дорогах идет речь, издание не уточняет.

Советник Минобороны Украины Сергей Кузан заявил, что правобережье Херсонской области – это стратегически важная территория с военной точки зрения.

– Это дает нам огневой контроль над дорогами из Крыма, которые используются россиянами в качестве линий снабжения. Это будет очень большой удар по войскам РФ, – сказал он.

В издании добавляют, что близость украинских военных к Крыму также может заставить РФ перебросить больше сил на Юг, для того чтобы защитить пути к временно оккупированному полуострову.

Ранее Москва официально объявила о якобы отступлении из Херсона на левобережье области.

Однако советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что это сообщение россиян – очередная ложь, ведь РФ, наоборот, стягивает в регион дополнительные резервы.

ОК Юг сообщает, что заявления оккупантов об отступлении из Херсона могут оказаться “постановочным шоу”.

Генштаб пока не подтверждает, но и не опровергает российские заявления.

Фото: Людмила Денисова