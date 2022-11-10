Ноябрь, 10 в 18:16

В Украине заменили справку о несудимости выпиской из информационно-аналитической системы.

Она называется выпиской из Учета сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости, и ее можно получить по ссылке: https://vytiah.mvs.gov.ua.

Чтобы это сделать, нужно войти в Личный кабинет, пройти идентификацию через сервис ID.GOV.UA, заполнить все поля и отправить запрос.

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Через несколько минут в Личном кабинете появится выписка в электронном виде с QR-кодом, который позволяет проверить его законную силу.

В МВД отметили, что поскольку документ электронный, то штамп апостиляции, удостоверяющий подлинность подписей или печатей, не ставится. Это предусмотрено законодательством Украины.

Напомним, Государственная миграционная служба запускает с 14 ноября пилотный проект по выдаче удостоверений для возвращения в Украину, чтобы депортированные в РФ граждане смогли попасть домой.