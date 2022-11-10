На Луганщине за минувшие сутки ВСУ продвинулись на 2 км вперед — Генштаб

Ноябрь, 10 в 13:23

Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории от российских захватчиков — только за минувшие сутки в Луганской области ВСУ продвинулись на 2 км.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— Группировка сил обороны продолжает освобождать украинские земли от захватчиков. Так, в Луганской области только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до 2 км, — отметил он.

Напомним, что за последние сутки Силы обороны продвинулись на Херсонском направлении на 7 км, освободив шесть населенных пунктов.