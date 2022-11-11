Ноябрь, 10 в 23:10

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за новый пакет военной помощи.

Он подчеркнул, что вместе с Соединенными Штатами Украина строит воздушный щит, который защищает мирных граждан.

– Спасибо Джо Байдену и дружественному народу США за очередное проявление солидарности – пакет помощи, содержащий системы ПВО Avenger и ракеты для систем ПВО Hawk. Вместе строим воздушный щит, чтобы защитить мирных украинцев, и приближаем победу над агрессором! – написал президент.

Дякую @POTUS і дружньому ???????? народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором! Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022

Отметим, что в четверг, 10 ноября, Министерство обороны США объявило о санкционировании нового пакета помощи Украине в области безопасности на сумму $400 млн.

Он включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО HAWK, а также для системы ПВО Avenger.