Вместе строим воздушный щит: Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи
Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за новый пакет военной помощи.
Он подчеркнул, что вместе с Соединенными Штатами Украина строит воздушный щит, который защищает мирных граждан.
– Спасибо Джо Байдену и дружественному народу США за очередное проявление солидарности – пакет помощи, содержащий системы ПВО Avenger и ракеты для систем ПВО Hawk. Вместе строим воздушный щит, чтобы защитить мирных украинцев, и приближаем победу над агрессором! – написал президент.
Дякую @POTUS і дружньому ???????? народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!Сейчас смотрят
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022
Отметим, что в четверг, 10 ноября, Министерство обороны США объявило о санкционировании нового пакета помощи Украине в области безопасности на сумму $400 млн.
Он включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО HAWK, а также для системы ПВО Avenger.