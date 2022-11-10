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Факты / Україна

РФ хочет сделать Херсон городом смерти — Подоляк

Евгения Грейс, редактор ленты
Требует проверки
Херсонська ОВА 3 листопада 2022
Фото: Минобороны

Российские оккупанты минируют квартиры херсонцев и критическую инфраструктуру в городе.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, россияне планируют оставить город в развалинах.

— РФ хочет сделать Херсон городом смерти. Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит русский мир: пришли, ограбили, отпраздновали, убили свидетелей, оставили руины, ушли, — написал он.

Напомним, российское командование заявило об отступлении из Херсона. В Институте изучения войны считают, что битва за Херсон еще не завершилась.

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В то же время США действительно увидели признаки отвода войск. По словам американского генерала, на отступление РФ из Херсона могут уйти недели.

Наряду с отступлением оккупанты объявили так называемую эвакуацию. Под видом которой бежали сами, а также грабили дома местных жителей, фактически депортированных.

Источник: Михаил Подоляк

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