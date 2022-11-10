Раздавали российские паспорта и заставляли идти в армию РФ: СБУ разоблачила предателей на Луганщине и Херсонщине

Ноябрь, 10 в 11:02

СБУ разоблачила руководителей оккупационной “мэрии” Херсонщины, которые принудительно раздавали паспорта РФ украинцам и внедряли российское образование в регионе.

Среди них коллаборантка, которая согласилась выполнять решения военного руководства РФ и заняла должность так называемого председателя военно-гражданской администрации Скадовской территориальной общины Скадовского района Херсонской области.

На должности она принимала участие в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинским гражданам паспортов РФ.

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Ранее женщина была чиновницей одного из горсоветов региона, но после начала полномасштабной войны поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам.

Также сотрудники СБУ идентифицировали главу так называемого отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта одной из оккупационных администраций вблизи Херсона.

— С начала учебного года коллаборантка активно “восстанавливала” работу учебных заведений в городе и формировала списки сторонников “русского мира”, которые хотели бы работать под ее “руководством”. Также она склоняла педагогов к сотрудничеству с “новыми властями”, предлагая им взятки. О результатах преступной деятельности она докладывала своим российским кураторам посредством направления в РФ “отчетной” документации, — сообщает СБУ.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась бывшая руководитель отдела образования Голопристанского района, которая после захвата общины добровольно присоединилась к оккупационным властям.

Кроме того, Служба безопасности задокументировала в Луганской области преступную деятельность двух руководителей “военкоматов ЛНР”.

— Приспешники агрессора организуют принудительную “могилизацию” местных жителей в ряды захватчиков, в том числе в так называемую народную милицию. Для этого людей похищают и незаконно лишают свободы, а в случае отказа угрожают убийством, — говорится в сообщении.

Также разоблачен бывший чиновник одного из химзаводов области, который согласился на предложение оккупантов стать “мэром” Рубежного. Там он организовал материально-техническое обеспечение группировок ВС РФ по восточному направлению.

Трем фигурантам уже доведено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.