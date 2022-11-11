Ноябрь, 10 в 23:57

Соединенные Штаты Америки видят признаки того, что российские войска, вероятно, планируют уйти из оккупированного Херсона.

Об этом во время брифинга 10 ноября заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан.

– Соединенные Штаты видят некоторые признаки движения России, которые согласовываются с возможным выводом войск из Херсона, – сказал он.

Впрочем, по словам Салливана, уход России из некоторых районов не означает, что война в Украине заканчивается.

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Он также подчеркнул, что Вашингтон не оказывает давления на Украину по поводу дипломатических переговоров с Россией.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Херсонщине российские захватчики сбежали с первой линии обороны на вторую.

Он уверен, что скоро оккупанты полностью убегут из Херсонской области, поскольку ВСУ наносят удары по их позициям из HIMARS и артиллерии.