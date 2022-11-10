Ноябрь, 10 в 17:03

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал о крайне тяжелой ситуации в области, которая, по его словам, достигла уровня гуманитарной катастрофы.

Об этом Соболевский рассказал в эфире национального телемарафона в четверг, 10 ноября.

Гуманитарная катастрофа

– Ситуация на правобережной части Херсонской области остается очень тяжелой. Фактически это гуманитарная катастрофа. Часть Херсона до сих пор, уже несколько дней, находится без света и воды. Выполнять ремонтные работы в полном объеме невозможно, потому что предприятия критической инфраструктуры тоже частично разграблены, – сообщил он.

По его словам, ремонтных бригад для восстановления области не хватает, как и оборудования, также есть определенный дефицит с продуктами питания и с лекарствами. Медучреждения работают не все и не в полном объеме.

Сейчас смотрят

– Вещи, которые оккупанты делали с людьми на Херсонщине, просто шокируют. Те условия, в которых они содержались, то, что с ними делали, чтобы их морально сломить и заставить говорить, некоторых из них – сотрудничать, это просто бесчеловечно. И таких историй будет много. Пока что далеко не все готовы говорить об этом публично, – заявил Соболевский.

Он отметил, что людей, которые находятся под стражей, из Херсона преимущественно вывезли.

Гражданским людям, которые остаются в области, он посоветовал смотреть каждому по своей ситуации.

– Несмотря на максимально усложненные условия, люди каждый день понемножку выезжают через Запорожскую область. Сейчас нужно быть готовым ко всему. Риски того, что могут быть кровавые провокации, очень высоки. И то, что россияне заявили, что они якобы выходят из города, не значит, что они не будут этот город сейчас обстреливать, чтобы потом дискредитировать ВСУ, – предупредил замглавы Херсонского облсовета.

Мародерство

Юрий Соболевский сообщил, что россияне тотально грабят Херсонскую область при отступлении и крадут абсолютно все.

– Начиная от государственных коммунальных учреждений, откуда они выносят не только офисную технику, но и любую мелочь, – заканчивая частным сектором. Предприятия, которые еще пытались работать, они в жутком состоянии. Все производственные линии фактически демонтированы, разобраны на металлолом, – заявил он.

По наблюдениям Соболевского, объем убытков – колоссальный для нашей экономики и наших людей.

– Вывозят стиральные машины, демонтируют в общественных местах сантехнику, бывшую в использовании, тоже вывозят. Утащили даже паровозик, который в центральном парке в Херсоне деток катал, – напомнил он.

Отметим, что ранее в сеть попало видео, на котором было видно, что вагончик паровозика россияне нагрузили намародеренным имуществом, подцепили на тросе, и он ехал в колонне военной техники.