В Минобороны Британии назвали причину отхода российских войск из Херсона

Ноябрь, 10 в 9:03

Отход российских войск из Херсона произошел из-за неспособности поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами украинских военных, особенно по логистическим маршрутам. Отступление будет продолжаться несколько дней, в течение которых российские силы будут особенно уязвимы.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По информации британской разведки, при отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

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– Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу, – говорят в ведомстве.

Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские силы будут уязвимы при форсировании реки Днепр.

— По всей вероятности, отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать силы отступления, — говорится в сообщении.

Напомним, что 9 ноября военный министр Сергей Шойгу отдал приказ вывести российские войска с западного берега Днепра в Херсоне, назвав основной причиной отступления решение проблемы с пополнением запасов.