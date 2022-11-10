В Минобороны Британии назвали причину отхода российских войск из Херсона
Отход российских войск из Херсона произошел из-за неспособности поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами украинских военных, особенно по логистическим маршрутам. Отступление будет продолжаться несколько дней, в течение которых российские силы будут особенно уязвимы.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По информации британской разведки, при отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.
– Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу, – говорят в ведомстве.
Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские силы будут уязвимы при форсировании реки Днепр.
— По всей вероятности, отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать силы отступления, — говорится в сообщении.
Напомним, что 9 ноября военный министр Сергей Шойгу отдал приказ вывести российские войска с западного берега Днепра в Херсоне, назвав основной причиной отступления решение проблемы с пополнением запасов.