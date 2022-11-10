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Факты / Україна

Украина надеется, что объем поддержки США не сократится после выборов – Зеленский

Анастасия Гевко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты, особенно американских налогоплательщиков, за миллиардную военную помощь, которую они предоставили Украине, и выразил надежду на то, что она продолжится и после промежуточных выборов.

– Мы бы очень хотели, чтобы поддержка – особенно объем поддержки – осталась прежней, – сказал он в интервью CNN.

Украинский лидер также прокомментировал недавние неоднозначные сообщения депутатов-республиканцев с угрозами сократить помощь Украине, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах. 

Зеленский также выразил надежду на то, что двухпартийная поддержка Украины США в этой войне продолжится при любом исходе.

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– Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранилась и после выборов. Очень важно сохранить этот уровень поддержки, потому что поддержка США посылает очень важный и мощный сигнал, – отметил президент.

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Источник: CNN
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