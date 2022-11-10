Ноябрь, 10 в 15:05

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты, особенно американских налогоплательщиков, за миллиардную военную помощь, которую они предоставили Украине, и выразил надежду на то, что она продолжится и после промежуточных выборов.

– Мы бы очень хотели, чтобы поддержка – особенно объем поддержки – осталась прежней, – сказал он в интервью CNN.

Украинский лидер также прокомментировал недавние неоднозначные сообщения депутатов-республиканцев с угрозами сократить помощь Украине, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах.

Зеленский также выразил надежду на то, что двухпартийная поддержка Украины США в этой войне продолжится при любом исходе.

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