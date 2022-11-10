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Факты / Україна

Верить россиянам нельзя, как и опереться на воду: Черник о ситуации в Херсоне

Валентина Летяк, редактор ленты
Петро Черник

Если россияне официально сказали, что они выходят из Херсона, то можно с точностью до наоборот трактовать, что там действительно происходит. В эфире телемарафона полковник ВСУ Петр Черник проанализировал заявления и действия оккупантов на Херсонском направлении и сказал, можно ли им верить.

– Есть очень хорошая крымскотатарская поговорка: “Нельзя опереться на воду и верить россиянам”. Еще Отто фон Бисмарк (первый райхсканцлер Германской империи, – Ред.) говорил, что тоже нельзя верить россиям, потому что они сами себе не верят, – подчеркнул он.

Черник также назвал несколько признаков, при наличии которых можно с уверенностью говорить, что Херсон снова наш.

– Первое – это официально подтвердит наш Генштаб, все остальное – это гадание на кофейной гуще. Второе – там будет поднят украинский флаг. Третье – официальные госорганы скажут, что туда зашла военно-гражданская администрация, – уточнил полковник ВСУ.

Кроме того, по его словам, для него как военного главный признак освобождения Херсона – это первый артиллерийский обстрел левого берега Днепра, куда убегают враги.

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– Когда эти факторы сложатся, тогда я как аналитик скажу, что да, это произошло. На эту минуту – дымовая завеса, – добавил Черник.

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