Верить россиянам нельзя, как и опереться на воду: Черник о ситуации в Херсоне
Если россияне официально сказали, что они выходят из Херсона, то можно с точностью до наоборот трактовать, что там действительно происходит. В эфире телемарафона полковник ВСУ Петр Черник проанализировал заявления и действия оккупантов на Херсонском направлении и сказал, можно ли им верить.
– Есть очень хорошая крымскотатарская поговорка: “Нельзя опереться на воду и верить россиянам”. Еще Отто фон Бисмарк (первый райхсканцлер Германской империи, – Ред.) говорил, что тоже нельзя верить россиям, потому что они сами себе не верят, – подчеркнул он.
Черник также назвал несколько признаков, при наличии которых можно с уверенностью говорить, что Херсон снова наш.
– Первое – это официально подтвердит наш Генштаб, все остальное – это гадание на кофейной гуще. Второе – там будет поднят украинский флаг. Третье – официальные госорганы скажут, что туда зашла военно-гражданская администрация, – уточнил полковник ВСУ.
Кроме того, по его словам, для него как военного главный признак освобождения Херсона – это первый артиллерийский обстрел левого берега Днепра, куда убегают враги.
– Когда эти факторы сложатся, тогда я как аналитик скажу, что да, это произошло. На эту минуту – дымовая завеса, – добавил Черник.