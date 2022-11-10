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Факты / Україна

Является доказательством реальных проблем у военных: Байден о заявлениях РФ об отходе армии из Херсонщины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден назвал “интересным” заявление России относительно отхода их войск из части Херсонской области и отметил, что это говорит о реальных проблемах в армии страны-агрессора.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

– Мне интересно, что они ждали окончания выборов (в Конгресс США, – Ред.), чтобы вынести такое решение, о котором мы знали в течение некоторого времени. И это доказательство того, что у них — российских военных — есть реальные проблемы, — сказал Байден.

Глава США добавил, что еще предстоит увидеть, к чему ведет отступление россиян и “готова ли Украина пойти на компромисс с Россией”.

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Напомним, что 9 ноября российское командование объявило об отступлении из Херсона.

Источник: CNN
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