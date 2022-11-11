На правом берегу Херсонщины остается около 20 тыс. оккупантов — ГУР

Ноябрь, 11 в 0:43

На правом берегу Херсонской области остается около 20 тыс. российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что сначала россияне вывезли мирных жителей, затем военных, которые не участвовали в активных боевых действиях, логистику и боеприпасы.

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По словам Скибицкого, россияне отступают от второй линии обороны, на которую их отбросили украинские войска в начале октября.

Однако они выстроили линию обороны вокруг Херсона, и “время покажет”, захотят ли оккупанты оборонять город.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что РФ потребуется минимум одна неделя, чтобы вывести свою армию из Херсона.