Более 70% украинцев с пониманием относятся к согражданам-беженцам – опрос

Ноябрь, 11 в 12:59

Абсолютное большинство украинцев относится с пониманием и не осуждает граждан, которые решили выехать за границу после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

– 75-90% граждан, которые сейчас находятся на территории Украины, относятся с пониманием и не осуждают тех, кто выхал. На общем уровне (отношение к беженцам в целом) 90% имеют нормальное/положительное отношение, только 5% осуждают их, – говорят социологи.

В то же время в КМИС уточнили, что отношение к конкретной категории беженцев все же отличается.

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В частности, оно лучше к женщинам с несовершеннолетними детьми, чьи мужъя остались в Украине. В этой ситуации соотношение не осуждают/осуждают – 90% до 6%.

Худшее отношение наблюдается, если убрать из описания несовершеннолетних детей. Так, в случае просто женщин без детей соотношение не осуждают/осуждают становится 87% до 9%.

Если речь идет о мужчинах, даже пожилых, которые до вторжения РФ уже находились в Европе, отношение становится еще хуже. Соотношение не осуждают/осуждают колеблется в пределах 83% до 10%.

Больше всего (19%) украинцы осуждают молодых мужчин, которые в начале полномасштабной войны были в Европе и там остаются. Понимают их 75% опрошенных.

К слову, для изучения отношения к отдельным категориям беженцев социологи сформировали несколько подробных категорий.

Среди них сценарий 38-летней женщины, которая выехала с несовершеннолетним ребенком, но ее муж остался в Украине. Вторая категория – 25-летняя незамужняя девушка, которая не имеет детей и выехала в Европу.

Третий сценарий – 72-летний профессор, который на момент вторжения находился в Европе по личным обстоятельствам и остается там.

Четвертая категория – 31-летний мужчина, который сам живет в Украине, но время от времени работает в Польше, и до начала вторжения находился в этой стране, поэтому решил пока не возвращаться.

Источник: КМИС