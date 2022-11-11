РФ ударами по энергообъектам хочет подорвать моральный дух украинцев – разведка Британии
Ударами по критической инфраструктуре Россия пытается подорвать моральный дух украинцев.
Об этом разведка Минобороны Великобритании сообщила 11 ноября.
К такому выводу в оборонном ведомстве пришли, проанализировав удары РФ в течение месяца.
Британские разведчики отмечают: четко прослеживается приоритетность ударов именно по критической инфраструктуре, а не по военным целям.
– РФ прибегает к массированным ударам по энергетической инфраструктуре волнообразно, начиная с 10 октября.
Последние интенсивные удары по гидроэлектростанциям 31 октября обусловили значительные повреждения, после чего плановые и аварийные отключения света стали привычным явлением для отдельных украинских городов, особенно для Киева, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
Поскольку процесс восстановления энергообъектов разный, поэтому, уверенны британские разведчики, вряд ли последствия ударов будут ощущаться одинаково.
– Российские удары по энергообъектам, что сказываются на системе здравоохранения и отопления, непропорционально влияют на гражданское население в Украине, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
Однако, добавляют в британской разведке, больше всего украинцы ощутят последствия ударов по энергообъектам зимой, когда возрастет необходимость в отоплении и водоснабжении.
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