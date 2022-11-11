Ноябрь, 11 в 14:21

Ударами по критической инфраструктуре Россия пытается подорвать моральный дух украинцев.

Об этом разведка Минобороны Великобритании сообщила 11 ноября.

К такому выводу в оборонном ведомстве пришли, проанализировав удары РФ в течение месяца.

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Британские разведчики отмечают: четко прослеживается приоритетность ударов именно по критической инфраструктуре, а не по военным целям.

– РФ прибегает к массированным ударам по энергетической инфраструктуре волнообразно, начиная с 10 октября. Последние интенсивные удары по гидроэлектростанциям 31 октября обусловили значительные повреждения, после чего плановые и аварийные отключения света стали привычным явлением для отдельных украинских городов, особенно для Киева, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Поскольку процесс восстановления энергообъектов разный, поэтому, уверенны британские разведчики, вряд ли последствия ударов будут ощущаться одинаково.

– Российские удары по энергообъектам, что сказываются на системе здравоохранения и отопления, непропорционально влияют на гражданское население в Украине, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Однако, добавляют в британской разведке, больше всего украинцы ощутят последствия ударов по энергообъектам зимой, когда возрастет необходимость в отоплении и водоснабжении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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