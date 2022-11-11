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Факты / Україна

РФ снова атаковала Харьковщину: жители сообщают о взрывах

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Вибух у Кадіївці Луганської області 5 липня 2022

Ночью 11 ноября в Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители. Официального подтверждения информации пока нет.

На территории Харьковской области с 00:02 объявлена воздушная тревога.

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Напомним, 9 ноября Россия обстреляла мирное население городов и сел Харьковской области, находящихся вблизи линии столкновения и границы с РФ.

В результате был ранен человек и поврежден объект инфраструктуры.

В частности, под ударом страны-агрессора оказались города Купянск и Волчанск, пгт. Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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