РФ снова атаковала Харьковщину: жители сообщают о взрывах
Требует проверки
Ночью 11 ноября в Харьковской области прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители. Официального подтверждения информации пока нет.
На территории Харьковской области с 00:02 объявлена воздушная тревога.
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Напомним, 9 ноября Россия обстреляла мирное население городов и сел Харьковской области, находящихся вблизи линии столкновения и границы с РФ.
В результате был ранен человек и поврежден объект инфраструктуры.
В частности, под ударом страны-агрессора оказались города Купянск и Волчанск, пгт. Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.