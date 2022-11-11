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Факты / Україна

СБУ установила личность российского генерала, создававшего и руководившего ДРГ

Евгения Грейс, редактор ленты
сторож генерал РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины установила личность российского генерала, который командовал вражескими диверсионно-разведывательными группами на Востоке страны.

Один из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ активно участвует в войне против Украины. Он организует подготовку и координирует деятельность ДРГ на Донецком направлении.

Именно он руководил прорывом российских агентов через линию фронта для диверсий против украинских защитников и объектов инфраструктуры.

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Российский генерал-майор с позывным Сторож еще с 2014 года руководил оккупантами в Донецке.

Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российских спецназовцев для диверсий в зоне АТО. Офицер использовал свой опыт и навыки, полученные в ходе боевых действий на Северном Кавказе.

Именно он командовал русскими ДРГ во время захвата Славянска боевиками Гиркина-Стрелкова и их дальнейшими действиями.

С начала полномасштабного вторжения генерал получил задачу организовать деятельность ДРГ, в состав которой вошли боевики так называемой ДНР и российские десантники.

Россиянину сообщили о подозрении в участии в террористической организации и содействии ее деятельности.

Продолжаются меры по привлечению к ответственности россиянина.

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Источник: СБУ
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