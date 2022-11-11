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Факты / Світ

США ведут переговоры о закупке артиллерийских снарядов у Южной Кореи — Reuters

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Зброя зі США

Вашингтон хочет приобрести южнокорейские артиллерийские снаряды для отправки в Украину, заявил официальный представитель США в пятницу, несмотря на то, что Сеул настаивал на том, что Соединенные Штаты должны быть конечными потребителями боеприпасов и что его политика против летальной помощи Украине остается неизменной. Об этом пишет Reuters.

По информации издания чиновник США на условиях анонимности подтвердил, что Вашингтон хочет отправить южнокорейские 155-мм артиллерийские снаряды в Украину.

По информации издания чиновник сказал, что средства Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) могут быть использованы для закупки боеприпасов, но неясно, будут ли они доставлены через территорию США.

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Министерство обороны Южной Кореи, однако, заявило, что его позиция по непредоставлению летальной помощи Украине неизменна и что переговоры ведутся “исходя из того, что США являются конечным потребителем”.

– Чтобы компенсировать дефицит запасов 155-мм боеприпасов в США, между американскими и корейскими компаниями продолжаются переговоры по экспорту боеприпасов, – говорится в заявлении министерства.

Американский чиновник предупредил, что новости о переговорах могут угрожать соглашению.

Союзник США, Южная Корея пыталась избегать антагонизации России как по экономическим причинам, так и из-за влияния, которое Москва может оказать на Северную Корею.

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Источник: Reuters
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