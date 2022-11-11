США ведут переговоры о закупке артиллерийских снарядов у Южной Кореи — Reuters

Ноябрь, 11 в 8:55

Вашингтон хочет приобрести южнокорейские артиллерийские снаряды для отправки в Украину, заявил официальный представитель США в пятницу, несмотря на то, что Сеул настаивал на том, что Соединенные Штаты должны быть конечными потребителями боеприпасов и что его политика против летальной помощи Украине остается неизменной. Об этом пишет Reuters.

По информации издания чиновник США на условиях анонимности подтвердил, что Вашингтон хочет отправить южнокорейские 155-мм артиллерийские снаряды в Украину.

По информации издания чиновник сказал, что средства Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) могут быть использованы для закупки боеприпасов, но неясно, будут ли они доставлены через территорию США.

Сейчас смотрят

Министерство обороны Южной Кореи, однако, заявило, что его позиция по непредоставлению летальной помощи Украине неизменна и что переговоры ведутся “исходя из того, что США являются конечным потребителем”.

– Чтобы компенсировать дефицит запасов 155-мм боеприпасов в США, между американскими и корейскими компаниями продолжаются переговоры по экспорту боеприпасов, – говорится в заявлении министерства.

Американский чиновник предупредил, что новости о переговорах могут угрожать соглашению.

Союзник США, Южная Корея пыталась избегать антагонизации России как по экономическим причинам, так и из-за влияния, которое Москва может оказать на Северную Корею.