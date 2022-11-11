В центре Мелитополя взорван автомобиль коллаборанта
В восемь утра 11 ноября на центральной улице временно оккупированного Мелитополя Запорожской области был взорван автомобиль одного из коллаборантов.
– Сегодняшнее утро было трагичным для коллаборантов и оккупантов, – сообщил первые новости из Мелитополя в эфире общенационального телемарафона городской глава Иван Федоров.
Сейчас, говорит мэр города, место взрыва оцеплено. Туда прибыло огромное количество автомобилей, как полицейских, так и карет скорой помощи.
О состоянии коллаборанта, согласившегося сотрудничать с врагами, Иван Федоров пообещал сообщить впоследствии.
– Этот коллаборант оказывал влияние и на наших детей – занимался их террором. Надеюсь, что больше он никогда этого не будет делать, – подчеркнул мэр Мелитополя.
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