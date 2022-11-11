Ноябрь, 11 в 8:42

В восемь утра 11 ноября на центральной улице временно оккупированного Мелитополя Запорожской области был взорван автомобиль одного из коллаборантов.

– Сегодняшнее утро было трагичным для коллаборантов и оккупантов, – сообщил первые новости из Мелитополя в эфире общенационального телемарафона городской глава Иван Федоров.

Сейчас, говорит мэр города, место взрыва оцеплено. Туда прибыло огромное количество автомобилей, как полицейских, так и карет скорой помощи.

О состоянии коллаборанта, согласившегося сотрудничать с врагами, Иван Федоров пообещал сообщить впоследствии.

Сейчас смотрят

– Этот коллаборант оказывал влияние и на наших детей – занимался их террором. Надеюсь, что больше он никогда этого не будет делать, – подчеркнул мэр Мелитополя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.