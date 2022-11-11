В Харькове дети подорвались на фрагменте кассетного боеприпаса – мэр
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что двое детей 12 и 14 лет подорвались на фрагменте кассетного боеприпаса, оставшегося после обстрела россиян.
– Ранения ног. Подорвались во дворе собственного дома в Салтовском районе. Судя по всему, это остатки от прилетов предыдущих месяцев, когда российский агрессор нещадно обстреливал Харьков, – рассказал мэр у себя в соцсетях.
Он добавил, что детям сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.
Мэр призвал харьковчан быть особенно осторожными с неизвестными предметами во дворах, так как каждый из них может оказаться российской миной или взрывчаткой.
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– В случае обнаружения неизвестных предметов – вызывайте спасателей, – подчеркнул Терехов.
Фото: Харківська міська рада