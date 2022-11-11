В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных школ и детсадов

Ноябрь, 11 в 15:20

В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования, то есть из школ и детских садов.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Его поддержали 64 депутата.

Депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки Вадим Васильчук подчеркнул, что в условиях войны с Россией нецелесообразно и неправильно изучать русский язык в детских садах и школах, которые являются коммунальной собственностью территориальной общины Киева.

Сейчас смотрят

Он добавил, что язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности.

Напомним, с 1 сентября в школах Николаева запретили учить русский язык.

Теперь в городе не будет никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды.

Источник: Киевский городской совет