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Факты / Україна

В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных школ и детсадов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных школ и детсадов
Фото: Depositphotos

В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования, то есть из школ и детских садов.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Его поддержали 64 депутата.

Депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки Вадим Васильчук подчеркнул, что в условиях войны с Россией нецелесообразно и неправильно изучать русский язык в детских садах и школах, которые являются коммунальной собственностью территориальной общины Киева.

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Он добавил, что язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности.

Напомним, с 1 сентября в школах Николаева запретили учить русский язык.

Теперь в городе не будет никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды.

Источник: Киевский городской совет

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