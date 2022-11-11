Ноябрь, 11 в 10:46

Полномасштабная война России против Украины не закончится то тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не выведет свои войска из украинских территорий.

Об этом сообщил президент США Джо Байден, комментируя продвижение Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

– Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины, – сказал он журналистам в Белом доме.

Напомним, накануне Джо Байден также прокомментировал заявление России об уходе из Херсонской области.

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Американский президент назвал его “интересным”, и отметил, что это свидетельствует о реальных проблемах в российской оккупационной армии.

В то же время советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан сообщил, что США видят признаки того, что российские войска, вероятно, планируют уйти из оккупированного Херсона.

Впрочем, по его словам, уход России из некоторых районов не означает, что война в Украине заканчивается.

Источник: Euractiv