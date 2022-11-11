Ноябрь, 11 в 17:23

Опубликована карта заведений в Киеве, которые имеют автономное питание и работают во время отключения света в столице. Ее создала команда проекта исследования городского пространства ЛУН Город.

Пресс-служба ЛУН сообщает, что карту “работают при отключении света” постоянно обновляют. Она доступна как на сайте, так и в приложении.

С помощью карты можно проверить, какие заведения могут работать даже во время отключения электричества и добавить туда информацию о работе магазина, кафе, медицинского центра, шиномонтажа или другого сервиса.

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Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету, после чего информацию внесут в базу данных.

– Из пользовательского опыта мы видим, что сегодня огромный спрос не только на базовые заведения с автономным питанием: супермаркеты, заправки, аптеки, почтовые сервисы и т.д., – сегодня огромный спрос на автономное питание и в кафе у дома, где можно поработать и пообедать, коворкингах, мойках авто, парикмахерских. Суперудобно, когда все это нанесено на одну карту. Зашел, проверил – легче спланировал день, – заявила куратор проекта Анна Денисенко.

Как отмечают в ЛУН Город, у большинства заправок есть собственные генераторы, они полностью автономно снабжают себя электроэнергией.

Тем временем на Новой почте можно рассчитаться с помощью мобильного приложения, после чего вам выдадут вашу посылку.

Возможность автономной работы указали на карте ритейлеры Comfy и Фокстрот.

Они продолжают обновлять информацию о работе своих магазинов.

Согласно внесенным данным, сеть магазинов Сильпо тоже уже снабжена генераторами на основных точках. В ближайшее время эту сеть планируют расширить.