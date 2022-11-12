5 операций по типу Херсонской и ни одного русского солдата не будет – Арестович

Ноябрь, 12 в 0:27

Еще несколько таких пощечин, вроде Харьковской и Херсонской, и российское общество прозреет.

Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— 5 операций и все — не одного российского солдата. Пять операций по типу Харьковской и Херсонской. И это будет проведено. И они уже ничего с этим не сделают. Мечтать можно сколько угодно, но я думаю, что в России последнего идиота, который после Херсонской операции верит в то, что эта война имеет хоть какую-то перспективу, уже не осталось, — сказал он.

Российские скрепы, на которых держался менталитет россиян — это армия, режим Путина и Россия.

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