Ноябрь, 12 в 16:58

Ракетные запасы России истощаются, а высокий темп полномасштабной войны, которую Кремль развязал против Украины, не позволяет восстановиться российскому оборонно-промышленному комплексу.

Об этом рассказал в интервью Общественному глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Оно было показано в эфире общенационального телемарафона.

Кузан объяснил, что оборонный комплекс РФ не успевает восполнять запасы вооружения, примененного против Украины. Именно поэтому из Москвы раздаются заявления о “перемирии”, ведь РФ хочет выиграть время и накопить оружие.

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– Этот интенсивный темп войны, который мы держим, не позволяет российской оборонке восстановиться. То есть это означает, что российская оборонка уже идет вниз, фактически происходят необратимые процессы, – отметил эксперт.

Он уточнил, что у России есть разные типы ракет. К примеру, оккупанты переоборудуют старые советские зенитно-ракетные системы С-300 и обстреливают из них Харьков, Запорожье и Николаев.

Кроме того, у РФ еще достаточно много ракет класса Х: таких как Х-101 и Х-555. В то же время, значительно сократился запас высокотехнологичных ракет Калибр и Кинжал, однако агрессор все еще может их запускать.

Что касается баллистических ракет Искандер, то их у России осталось 13%, и это критически мало. По словам Кузана, именно поэтому Москва пытается получить баллистические ракеты от Ирана.

– Это показывает, что их запасы истощаются, но это не значит, что у них нет ракет. Ракеты менее точные они могут производить, но уже не в тех объемах, как минимум последние семь лет. И вот сейчас они вынуждены искать комплектующие контрабандными путями, – проинформировал эксперт.

Сергей Кузан обратил внимание на то, что в последнее время интервалы между массированными ракетными атаками РФ становятся все больше. Во-первых, это связано с эшелонированной системой противовоздушной обороны (ПВО), которую выстраивает Украина. В связи с этим все меньше российских ракет долетают до своей цели.

Во-вторых, агрессор пытается накопить ракеты для массированного удара.

– Видим, что им нужно накопить и тогда только в один момент, например, в один день, выпустить 50 или более ракет, чтобы перегрузить наши системы ПВО. Потому этот увеличивающийся промежуток времени означает, что они ищут какие-то слабые места в нашей ПВО, и им нужно накопить большое количество ракет, — заявил Кузан.

На днях спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что российская армия, вероятно, накапливает запасы ракет для нового массированного удара по Украине. По его словам, агрессор понял, что от единичных ударов “эффект” не такой, как от массированных.

Юрий Игнат отметил, что РФ любит символические даты, а потому не исключено, что очередной ракетный удар враг совершит во время саммита Большой двадцатки (G20), который 15-16 ноября состоится в Индонезии.