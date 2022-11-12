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Факты / Україна

Морально-психологическое состояние ухудшается: в Геническе оккупанты ввели “сухой закон”

Валентина Чорна, редактор ленты
Морально-психологическое состояние ухудшается: в Геническе оккупанты ввели “сухой закон”

На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально психологическое состояние и дисциплина российских солдат.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в Геническе введен “сухой закон”. Оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.

Кроме этого, захватчики не пресекают попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство РФ.

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— Командованию 1-го и 2-го армейских Южного военного округа Вооруженных сил РФ предоставлено распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты РФ. Военнослужащим этих подразделений предложено продлить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Вместе с тем, эти лица выражают опасения по поводу аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта, — сообщили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Главное управление разведки

Источник: Генштаб ВСУ
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