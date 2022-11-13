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Факты / Україна

На правом берегу Херсонщины есть районы, куда еще не дошли ВСУ – Арестович

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олексій Арестович
Фото: Офис президента

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на правом берегу Херсонской области до сих пор есть районы, куда еще не дошли Вооруженные Силы.

Об этом он сказал в субботу, 12 ноября, в эфире Фейгин Live.

– На правом берегу Херсонщины до сих пор есть районы, куда все еще не вошли Вооруженные Силы Украины. Иногда эти заходы дают неплохие всходы, оккупанты сдаются в плен. Думаю, такие сюрпризы еще будут, пусть и не тысячами, но “потеряшки” сдаются, – рассказал Арестович.

Также по его словам часть оккупантов все еще находятся на правом берегу переодетыми в гражданскую одежду. 

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– Сегодня ночью эвакуировались из Новой Каховки россияне на лодках. Стабилизационные мероприятия еще предполагают отлов какого-то количества агрессоров. Что касается трофеев – пять крупных складов уже нашли. Захвачено больше 50 грузовых машин, вертолет, около пяти ПВО, десятка артиллерийских систем и очень много стрелкового оружия, – перечислил советник.

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