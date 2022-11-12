Планировали воевать неделю: Арестович объяснил причину преждевременного бегства оккупанта из Херсона

Ноябрь, 12 в 0:56

Российские военные запаниковали после взрывов на Антоновском мосту.

Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Как говорил министр обороны Резников, россияне в Херсоне еще должны были неделю сопротивляться и эвакуироваться. Но произошло несколько интересных событий. Это когда-то установят историки. Но произошло две вещи. Первая — это обвал Антоновского моста. Этот взрыв, который показали россияне — это попадание HIMARS в колонну и похоже в автомобиль с боеприпасами, потому что взрыв был очень сильный, или сдетонировала и взрывчатка, которую они планировали взорвать, когда все отойдут, — говорит советник.

Также он отмечает, что после это сразу возникла интересная цепь событий — “обваливается Киселевка”.

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