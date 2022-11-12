Планировали воевать неделю: Арестович объяснил причину преждевременного бегства оккупанта из Херсона
Российские военные запаниковали после взрывов на Антоновском мосту.
Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
— Как говорил министр обороны Резников, россияне в Херсоне еще должны были неделю сопротивляться и эвакуироваться. Но произошло несколько интересных событий. Это когда-то установят историки. Но произошло две вещи. Первая — это обвал Антоновского моста. Этот взрыв, который показали россияне — это попадание HIMARS в колонну и похоже в автомобиль с боеприпасами, потому что взрыв был очень сильный, или сдетонировала и взрывчатка, которую они планировали взорвать, когда все отойдут, — говорит советник.
Также он отмечает, что после это сразу возникла интересная цепь событий — “обваливается Киселевка”.
— Оккупанты то ли узнали, что моста уже нет и нужно бежать, то ли мобилизованные не выдержали, может были и другие причины. И тогда наши сразу пробрались в Чернобаевку и на окраины Херсона. Только представьте, что происходило в Херсоне среди россиян: ВСУ на окраинах, Антоновский мост подорван, уничтожена понтонная переправа и основная масса войск убегает через дамбу Новой Каховки своим ходом, — рассказал Арестович.