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Факты / Україна

РФ атакует Харьковщину: местные жители сообщают о взрывах

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
РФ атакует Харьковщину: местные жители сообщают о взрывах

Вечером 12 ноября в Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители. Официального подтверждения пока нет.

На территории Харьковской области с 22:19 объявлена воздушная тревога.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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