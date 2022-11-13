РФ атакует Харьковщину: местные жители сообщают о взрывах
Требует проверки
Вечером 12 ноября в Харьковской области прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители. Официального подтверждения пока нет.
На территории Харьковской области с 22:19 объявлена воздушная тревога.
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