Ноябрь, 12 в 22:34

Вечером 12 ноября в Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители. Официального подтверждения пока нет.

На территории Харьковской области с 22:19 объявлена воздушная тревога.

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