Карта боевых действий на 13.11.2022 – ситуация на фронте
Украинские силы обороны продолжают контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватово.
Карта боевых действий в Украине на 13.11.2022
За минувшие сутки Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.
За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.
На Слобожанском направлении оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии Тернову, Бологовку, Ольховатку, Зеленое, Колодезное, Огурцово;
На Купянском и Лиманском направлениях россияне били из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Раздолевка, Северск, Кисловка, Невское.
На Бахмутском направлении враги били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Зеленополье, Спорное и Нью-Йорк.
На Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки.
В Новопавловском направлении российская армия гатила из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Времевка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Прасковьевка и Пречистовка;
На Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычне, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополь, Ольговское.
На Таврийском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Милово, Золотая Балка и Михайловка.
Потери РФ в войне на 13.11.2022:
- личного состава – 80 860 (+650) человек,
- танков – 2840 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5742 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1837 (+8) ед,
- РСЗО – 393 ед,
- средств ПВО ‒ 206 (+1) ед,
- самолетов – 278 ед,
- вертолетов – 261 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),
- крылатых ракет ‒ 399,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4295 (+16) ед,
- специальной техники – 160.
Напомним, что война в Украине длится уже 263 сутки.
Фото: ОК Південь