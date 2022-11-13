Ноябрь, 13 в 6:12

Украинские силы обороны продолжают контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватово.

Карта боевых действий в Украине на 13.11.2022

За минувшие сутки Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

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За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии Тернову, Бологовку, Ольховатку, Зеленое, Колодезное, Огурцово;

На Купянском и Лиманском направлениях россияне били из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Раздолевка, Северск, Кисловка, Невское.

На Бахмутском направлении враги били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Зеленополье, Спорное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки.

В Новопавловском направлении российская армия гатила из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Времевка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Прасковьевка и Пречистовка;

На Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычне, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополь, Ольговское.

На Таврийском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Милово, Золотая Балка и Михайловка.

Потери РФ в войне на 13.11.2022:

личного состава – 80 860 (+650) человек,

танков – 2840 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5742 (+12) ед,

артиллерийских систем – 1837 (+8) ед,

РСЗО – 393 ед,

средств ПВО ‒ 206 (+1) ед,

самолетов – 278 ед,

вертолетов – 261 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),

крылатых ракет ‒ 399,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4295 (+16) ед,

специальной техники – 160.

Напомним, что война в Украине длится уже 263 сутки.

Фото: ОК Південь