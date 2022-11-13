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Факты / Україна

На Херсонщине авто с работниками Укрзализныци подорвалось на мине: ранены 6 человек

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Укрзалізниця

Автомобиль с сотрудниками Укрзализныци подорвался на мине в деоккупированной части Херсонской области.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он сообщил, что в результате происшествия пострадали шесть человек. К счастью, при подрыве машины никто не погиб.

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— Сегодня произошел трагический инцидент, когда автомобиль со специалистами Укрзализныци, находясь на сельской дороге, вместе с 6 специалистами подорвался на мине. К счастью, все живы, — отметил Енин.

Напомним, что ранее в ОВА из-за высокой вероятности обстрелов и разрушений критической инфраструктуры, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение, призвали жителей Херсонщины эвакуироваться.

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