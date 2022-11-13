Ноябрь, 13 в 11:37

На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупанты изнасиловали 12-летнюю девочку. А на захваченной Донетчине жертвой россиян стала женщина.

Об этом свидетельствует перехват разговора российских военных, которые рассказывают о своих преступлениях.

– Вот эти военнослужащие изнасиловали 12-летнюю девочку, 10 человек. Их найти не могут, поэтому не выпускают в город никого, – рассказывает девушке оккупант, недавно мобилизованный в РФ и чье подразделение базируется в Кременной на Луганщине.

Еще один российский военный из-под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении из-за того, что кто-то из мобилизованных дизертиров или так называемых добровольцев изнасиловал женщину.

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В СБУ напомнили, что системно работают над обнаружением военных преступлений России. Следователи уже открыли почти 16 тыс. уголовных производств по 438 статье Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, ранее спецпредставитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамила Паттен сообщила, что изнасилование и сексуальное насилие, к которым прибегают российские военные в Украине, являются частью “военной стратегии” РФ.

Она отметила, что у россиян это “преднамеренная тактика по дегуманизации жертв”.