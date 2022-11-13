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Факты / Україна

Нет живого места: опубликовано видео Антоновского моста из дрона

Анастасия Гевко, редактор ленты
Нет живого места: опубликовано видео Антоновского моста из дрона

В сети появилось видео, на котором зафиксированы повреждения, которые получил Антоновский мост в Херсонской области.

Вид на мост сняли с помощью коптера с высоты птичьего полета.

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На видео можно увидеть, что часть пролетов Антоновского моста упала в воду, дорожное полотно повреждено прилетами. Также на кадрах можно увидеть разрушенные опоры и частично разбитую обстрелами понтонную переправу, которую оккупанты использовали для подтягивания человеческих ресурсов, а также техники и вооружения.

11 ноября стало известно, что Антоновский мост в Херсоне разрушен. Позже в Интернете опубликовали фото последствий разрушения Антоновского моста.

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Фото: Скриншот відео ЗСУ

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