Ноябрь, 13 в 20:53

13 ноября вблизи Запорожья прозвучали взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

– Звуки взрывов, которые недавно могли слышать запорожцы, это работа Сил нашей противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши – лучшие! – сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Напомним, что российские войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы предотвратить продвижение подразделений Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 263-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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