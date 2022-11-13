Вблизи Запорожья прогремели взрывы
13 ноября вблизи Запорожья прозвучали взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.
– Звуки взрывов, которые недавно могли слышать запорожцы, это работа Сил нашей противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши – лучшие! – сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Напомним, что российские войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы предотвратить продвижение подразделений Сил обороны Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 263-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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