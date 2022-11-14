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Факты / Україна

Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, попали в промышленный объект — мэр

Валентина Чорна, редактор ленты
Подтверждено
вибух
Фото: Depositphotos

Вечером 13 ноября в Харькове раздались сильные взрывы.

Об этом сообщили местные жители, а затем информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, оккупанты обстреляли Индустриальный район города, предварительно — попали в промышленный объект.

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Информация о пострадавших уточняется.

На территории Харьковской области с 22:39 была объявлена воздушная тревога (опасность продолжалась 43 минуты).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 263-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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