Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, попали в промышленный объект — мэр
Подтверждено
Фото: Depositphotos
Вечером 13 ноября в Харькове раздались сильные взрывы.
Об этом сообщили местные жители, а затем информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, оккупанты обстреляли Индустриальный район города, предварительно — попали в промышленный объект.
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Информация о пострадавших уточняется.
На территории Харьковской области с 22:39 была объявлена воздушная тревога (опасность продолжалась 43 минуты).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 263-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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