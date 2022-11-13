В Киеве и семи областях 13 ноября ввели аварийные отключения

Ноябрь, 13 в 19:24

13 ноября введены графики аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Об этом заявили в Укрэнерго.

После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других регионах Украины отключения не прогнозируются.

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– Энергетики работают 24/7 для восстановления поврежденных энергообъектов российскими ракетами и дронами. Просим продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, что в Киеве объединения совладельцев многоквартирных домов могут покупать генераторы для собственных нужд на отопительный сезон, а местные власти будут компенсировать 75% их стоимости.