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Факты / Україна

Гуменюк рассказала, почему враг на Юге активизировал разведку ударными дронами

Марта Бондаренко, редактор ленты
Гуменюк рассказала, почему враг на Юге активизировал разведку ударными дронами

Российские оккупационные войска на левом берегу Днепра значительно активизировали воздушную разведку.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг для слежки может использовать как обычные разведчики, так и ударные дроны-камикадзе. Именно поэтому наши военные просят, чтобы люди ни в коем случае не пренебрегали сигналами воздушной тревоги.

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– Это могут быть камикадзе и разведчики ударного типа. То есть они собирают информацию о массовом скоплении людей и наносят удары. Помним и то, что они (оккупанты — Ред.) говорили об “обстрелах Вооруженными силами Украины” этих населенных пунктов или об опасностях в связи с освобождением населенных пунктов, однако с возможностью огневого удара, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она заявила, что враг даже с левого берега способен наносить удары ракетами, системами С-300, как, например, этой ночью. Бьют оккупанты по дорогам, чтобы помешать поставкам в регионы, где они уже создали гуманитарную катастрофу.

– Кроме того, они продолжают обстрел Никопольского района. Это еще один пример, как противодействуют два берега. Они почти каждый день обстреливают реактивными системами и тяжелой артиллерией, минометами, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга призвала жителей населенных пунктов, прилегающих к берегу Днепра, эвакуироваться, если есть такая возможность.

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Фото: Военное телевидение скриншот

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