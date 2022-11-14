Ноябрь, 14 в 9:17

Российские оккупационные войска на левом берегу Днепра значительно активизировали воздушную разведку.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг для слежки может использовать как обычные разведчики, так и ударные дроны-камикадзе. Именно поэтому наши военные просят, чтобы люди ни в коем случае не пренебрегали сигналами воздушной тревоги.

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– Это могут быть камикадзе и разведчики ударного типа. То есть они собирают информацию о массовом скоплении людей и наносят удары. Помним и то, что они (оккупанты — Ред.) говорили об “обстрелах Вооруженными силами Украины” этих населенных пунктов или об опасностях в связи с освобождением населенных пунктов, однако с возможностью огневого удара, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она заявила, что враг даже с левого берега способен наносить удары ракетами, системами С-300, как, например, этой ночью. Бьют оккупанты по дорогам, чтобы помешать поставкам в регионы, где они уже создали гуманитарную катастрофу.

– Кроме того, они продолжают обстрел Никопольского района. Это еще один пример, как противодействуют два берега. Они почти каждый день обстреливают реактивными системами и тяжелой артиллерией, минометами, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга призвала жителей населенных пунктов, прилегающих к берегу Днепра, эвакуироваться, если есть такая возможность.

Фото: Военное телевидение скриншот