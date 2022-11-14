Над Музыковкой на Херсонщине снова развевается украинский флаг
Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка 13 ноября установили украинский флаг в освобожденном от оккупантов селе Музыковка Херсонской области.
Украинские защитники также показали на видео, как сбрасывали со здания сельсовета российский триколор.
– Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сняли очередной “аквафреш” и освободили еще одно село на Херсонщине, – говорится в комментарии к видео.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 264-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.