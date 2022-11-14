Ноябрь, 14 в 11:20

Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка 13 ноября установили украинский флаг в освобожденном от оккупантов селе Музыковка Херсонской области.

Украинские защитники также показали на видео, как сбрасывали со здания сельсовета российский триколор.

– Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сняли очередной “аквафреш” и освободили еще одно село на Херсонщине, – говорится в комментарии к видео.

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Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада