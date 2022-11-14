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Факты / Україна

Над Музыковкой на Херсонщине снова развевается украинский флаг

Валентина Летяк, редактор ленты
Над Музиківкою на Херсонщині знову замайорів український прапор

Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка 13 ноября установили украинский флаг в освобожденном от оккупантов селе Музыковка Херсонской области.

Украинские защитники также показали на видео, как сбрасывали со здания сельсовета российский триколор.

– Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сняли очередной “аквафреш” и освободили еще одно село на Херсонщине, – говорится в комментарии к видео.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 264-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада

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