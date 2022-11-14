Оккупанты планируют вывозить людей из трех городов Луганской области — Генштаб

Ноябрь, 14 в 19:29

Российские оккупанты из-за сложной гуманитарной ситуации в регионе хотят начать эвакуацию жителей трех городов Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации военного командования Украины, вывезти все гражданское население оккупанты хотят из Кременной, Северодонецка и Рубежного. При этом в Генштабе отмечают, что “эвакуировать” украинцев будут вглубь временно оккупированной территории.

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— Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий, — говорится в сообщении.

К слову, в городе Горловка Донецкой области поражен пункт управления одного из подразделений оккупационных войск.

Фото: Луганская областная государственная администрация