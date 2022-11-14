РФ использует в Украине запрещенные аэрозольные гранаты К-51 – Госпогранслужба

Ноябрь, 14 в 17:12

Украинские пограничники зафиксировали использование российскими войсками запрещенного химического оружия – аэрозольных гранат К-51.

Несколько таких гранат враг сбросил с дрона на позиции ВСУ на Донецком направлении. В Госпогранслужбе показали одну из них, которая не разорвалась.

– Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники вынуждены были некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты, – говорят в ГПСУ.

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К-51 разработана еще в конце 1970-х годов в СССР. Эти газовые гранаты активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.

Она очень эффективна для так называемого выкуривания противника в закрытых помещениях, способна нейтрализовать врага на площади 400 кв. м.

Попавший в облако газа противник без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью.