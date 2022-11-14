РФ использует в Украине запрещенные аэрозольные гранаты К-51 – Госпогранслужба
Украинские пограничники зафиксировали использование российскими войсками запрещенного химического оружия – аэрозольных гранат К-51.
Несколько таких гранат враг сбросил с дрона на позиции ВСУ на Донецком направлении. В Госпогранслужбе показали одну из них, которая не разорвалась.
– Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники вынуждены были некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты, – говорят в ГПСУ.
К-51 разработана еще в конце 1970-х годов в СССР. Эти газовые гранаты активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.
Она очень эффективна для так называемого выкуривания противника в закрытых помещениях, способна нейтрализовать врага на площади 400 кв. м.
Попавший в облако газа противник без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью.